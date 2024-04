Modello 730 eredi - come si compila ed entro quando va presentato all’Agenzia delle Entrate

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 22 aprile 2024) Il730 può essere utilizzato daglipersone decedute nel corso del 2023 oil 30 settembre 2024. Il modulo serve per presentare la dichiarazione dei redditi del soggetto deceduto, nel caso in cui gli stessi risultino essere compatibili con il suo utilizzo e quindi provengano da lavoro dipendente, pensione, fabbricati e via discorrendo. La presentazione730 può essere effettuata daglidel soggetto deceduto nel caso in cui lo stesso fosse in possesso dei requisiti per poterlo presentare. In un primo momento la dichiarazione poteva essere presentata unicamente ricorrendo alRedditi PF. Il730 può essere utilizzato per i soggetti deceduti nel corso del 2023 oil 30 settembre 2024. ...