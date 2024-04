Mo | Gaza - ' invasione Rafah eliminerebbe poco che resta della sanità nella Striscia'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 22 aprile 2024), 22 apr. (Adnkronos) - Il ministerodiha avvertito che un'israeliana di, nel sude, significherebbe l'eliminazione di “quelche rimane del sistema sanitario e la privazione per la popolazione di qualsiasi servizio sanitario”. In un comunicato si legge anche che la minacciata offensiva di terra esporrebbe “i residenti al rischio di morte”. Circa 1,5 milioni di persone sono attualmente stipate nell'area, la stragrande maggioranza delle quali è stata ordinata lì dall'esercito israeliano durante la sua guerra di sei mesi contro l'enclave costiera che ha ucciso più di 34.000 persone, per lo più bambini e donne.