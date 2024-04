Mirafiori senza pace | contratto di solidarietà per 1 174 operai di Stellantis fino alla chiusura estiva

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 aprile 2024) La produzione arallenta ancora. A pochi giorni dall’allungamento della cassa integrazioneai primi giorni di maggio, arriva un altro segnale della crisi che sta attraversando lo stabilimento di. Per 1.174 dipendenti impiegati sulla linea della 500 elettrica scatta ildidal 23 aprileal 4 agosto, cioèvigilia delladel sito. Una mossa “difensiva” che taglierà gli stipendi di circa il 20%, una misura simile a quella che già riguarda i 986 lavoratori delle linee Maserati. “La firma è necessaria per preservare il massimo possibile di posti di lavoro, garantire un percorso di transizione dignitoso e per la migliore tutela del reddito. È sempre più urgente però che ...