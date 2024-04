(Di lunedì 22 aprile 2024) Ihanno annunciato che quasi 1200dell’impiantodifirmeranno undi, uno strumento con il quale i dipendenti accettano una riduzione del monte ore e della retribuzione per evitare che i propri colleghi vengano licenziati. La misura riguarda la linea Fiat che produce la 500 elettrica e arriva dopo dati molto negativi per il mercato dell’auto europeo. L’azienda ha confermato aiin una nota l’attuazione dei contratti, che ihanno ritenuto necessaria per una transizione dignitosa e per la tutela del reddito deidi. Da diverso temposi scontra con Governo e rappresentanti dei ...

Uno scontro dopo l’altro. La tensione fra il gruppo Stellantis e il governo è alle stelle. Non basta a far abbassare i toni della polemica, che si sposta tutta sul terreno della politica, il ...

Mirafiori, scontro tra Stellantis e sindacati: contratto di solidarietà per 1.200 lavoratori - L’azienda ha confermato ai sindacati in una nota l’attuazione dei contratti, che i sindacati hanno ritenuto necessaria per una transizione dignitosa e per la tutela del reddito dei lavoratori di ...quifinanza

La Juventus celebra la giornata mondiale della Terra - In particolare, il progetto è attivo nelle seguenti aree: presso gli Orti Generali - area Mirafiori, Cascina Falchera – periferia sud di Torino e Fiano presso il Parco Naturale La Mandria. L’obiettivo ...tuttojuve

Vi spiego il vero motivo per cui il Governo non vuole le "Città 30" - Per averne un'idea basti pensare che, nel 1994, in Italia circolavano 29 milioni di auto, una ogni due abitanti. Una media inferiore solo a quella degli Stati Uniti nel mondo. A distanza di 30 anni la ...today