Mirafiori - auto elettrica in crisi 1 200 contratti di solidarietà per gli addetti della 500e | A maggio produzione quasi ferma

Sindacati, istituzioni e studenti: sono migliaia in piazza a Torino per chiedere il rilancio dell’automotive e di Mirafiori. È il giorno dello Sciopero generale di otto ore, proclamato da tutti i sindacati metalmeccanici, per la prima volta insieme dopo quindici anni. “Questa città deve tornare a essere la capitale europea dell’automotive – ha detto Michele De Palma, segretario generale della Fiom – dopo anni di cassa integrazione, servono ... (ilfattoquotidiano)

22.33 "E' necessario che a Mirafiori si producano almeno 200mila vetture. Chiediamo che ci sia un modello di auto competitivo e rispondente alle esigenze del mercato interno, anche alla luce degli incentivi". Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy Urso al tavolo sullo stabilimento Stellantis di Mirafiori al Mimit."A Mirafiori,a Torino,in Piemonte, dove è nata l'industria automobilistica italiana e ci sono punte d'eccellenza ... (televideo.rai)

L’incontro al Mimit con azienda e sindacati non è andato bene, nonostante gli sforzi di mediazione del governo. E la manifestazione unitaria dei sindacati, per il 12 aprile a Torino, è confermata. Si tratta, ma l’italianità della filiera produttiva, obiettivo delle parti sociali e dell’esecutivo, non è garantita da Stellantis, nonostante gli incentivi del governo. Stellantis non garantisce su Mirafiori, il governo mette i paletti “Per ... (secoloditalia)

Stellantis torna a mettere d’accordo i sindacati. Dopo lo strappo della Fiom sull’accordo per le 3.600 uscite volontarie dagli stabilimenti italiani, di cui 1.500 nel solo sito di Mirafiori, tutte le sigle dei metalmeccanici si alzano dal tavolo al ministero delle Imprese proprio sulla fabbrica torinese con un coro unanime: zero novità, nessuno spiraglio di reale rilancio. La delusione per il faccia a faccia su Melfi, quindi, si amplifica il ... (ilfattoquotidiano)

L’Italia perde un’occasione d’oro. La casa automobilistica cinese Leapmotor, al contrario di quanto emerso su una possibile produzione di auto elettriche nello stabilimento Stellantis di Mirafiori, potrebbe invece costruire i propri veicoli in Polonia. Segui su affarItaliani.it (affaritaliani)