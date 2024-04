Milwaukee Bucks | manca Antetokounmpo - scatta il Dame time

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 22 aprile 2024) I playoff della stagione 2023-2024 sono finalmente iniziati e le prima gara delle rispettive serie, per il momento, hanno rispettato i pronostici. Ad est, il grande protagonista della nottata a stelle e strisce è Damian Lillard, che con una prestazione sontuosa porta i suoi in vantaggio per 1-0 in una serie delicata che li vede impegnati contro gli Indiana Pacers di Tyrese Haliburton. Con la pesante assenza di Giannisci pensa “Dolla”, che sigla ben 35 punti, tutti arrivati nel primo tempo, in un match dove l’ex Portland ha tirato con il 45% dal campo, mettendo a segno ben 6 triple su 9 tentate, ritornando così da assoluto protagonista nel palcoscenico che conta, perché il nativo di Oaklandva ai playoff da due stagioni. Con l’incredibile prestazione di questa notte, il numero 0 sembra essersi lasciato alle ...