Militarizzazione della Sardegna - l’ultimo libro di Aide Esu smaschera una mistificazione

(Di lunedì 22 aprile 2024) È disponibile l’ultima pubblicazione diEsu, docente di Sociologia dell’Università di Cagliari. Il volume, dal titolo Violare gli spazi –in tempo di pace e resistenza locale è edito da Ombre Corte, di Verona. Il tema è centrale per la vita delle sarde e dei sardi, per la loro storia recente e per le loro prospettive future, anche se accuratamente accantonato dalla politica dei palazzi, che sa che chi affronta lamette a rischio la propria personale carriera politica. Esu offre un quadro chiaro, minuzioso, dal quale non si può scappare. “Sotto il profilo metodologico questo studio si basa su un’analisi delle fonti istituzionali, e su materiali originali di ricerca qualitativa condotta in un arco temporale di 8 anni”. Ilè ...

Il mondo aumenta le spese militari e il pericolo di guerra - Il mondo aumenta le spese militari e il pericolo di guerra: 2.443 miliardi di dollari nel 2023 "Serve disarmo per salvare persone e pianeta" è la ...pressenza

Siracusa. ‘La scuola va alla guerra’, in tutta Italia il tour di presentazione del nuovo libro - «La scuola va alla guerra. Inchiesta sulla Militarizzazione dell’istruzione in Italia» continua senza sosta in tutta Italia il tour di presentazione del nuovo libro, edito da Manifestolibri (2024), de ...libertasicilia

“La scuola va alla guerra. Inchiesta sulla Militarizzazione dell’istruzione in Italia”: domani a Siracusa la presentazione del libro di Mazzeo - “La scuola va alla guerra. Inchiesta sulla Militarizzazione dell’istruzione in Italia” continua senza sosta in tutta Italia il tour di presentazione del nuovo libro, edito da Manifestolibri (2024), ...siracusanews