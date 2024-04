Milano | vittima Beccaria - ' in 7 mi hanno colpito ammanettat - pugni e sputi'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 22 aprile 2024), 22 apr. (Adnkronos) - "Sono arrivati sette assistenti, mimesso le manette e micominciato a colpire (...). Il primo colpo è stato uno schiaffo, il secondo colpo è stato un pugno, il terzo colpo è stato nelle mie parti intime e da li ho visto tutto nero, vedevo tutto nero. E l'ultima cosa che mi ricordo è che mi ha sputato addosso. Dopo misollevato così, proprio come niente, con le manette da dietro". Inizia così la denuncia di una giovanedel 'sistema'che ha portato in carcere 13 agenti dell'istituto penitenziario per minori. Una denuncia contenuta nell'ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip diStefania Donadeo che ha fatto scattare le manette, a vario titolo, per maltrattamenti e lesioni aggravate, torture ...