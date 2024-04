Milano | violenze e torture nel carcere minorile Beccaria - 21 misure cautelari**

(Di lunedì 22 aprile 2024) Milano, 22 apr. (Adnkronos) - La Polizia di Stato e il Nucleo Investigativo Regionale per la Lombardia della Polizia Penitenziaria, coordinati dalla Procura della Repubblica di Milano, stanno eseguendo, dalle prime ore della mattina, un'ordinanza emessa su richiesta dei Pubblici Ministeri del V Dipartimento, con la quale è stata disposta la custodia cautelare innei confronti di tredici agenti della Polizia Penitenziaria, dodici dei quali tuttora in servizio presso l'Istituto Penale“Cesare” di Milano, nonché la misura della sospensione dall'esercizio di pubblici uffici nei confronti di ulteriori otto dipendenti dello stesso corpo di polizia, anch'essi tutti in servizio, all'epoca dei fatti, presso la medesima struttura detentiva per minori. I reati a vario titolo contestati dalla Procura della Repubblica e ...

Omar Apollo: «Nessuno credeva in me, mi ringrazio da solo per non aver mollato» - Ecco perché gli ho dedicato gran parte della mia vita». Il più giovane di tre fratelli figli di immigrati messicani della classe operaia di Guadalajara scappati dalla violenza delle gang (il padre ...rollingstone

Milano, gli abusi del maestro sulle bimbe dell'asilo: «Giochi e scherzi per trovare il contatto fisico». Confermato il carcere - L'uomo arrestato in flagranza, era ripreso dalle microspie. Segnalazioni da altre scuole ma nell'interrogatorio con il gip si è avvalso della facoltà di non rispondere. Alcuni genitori: «Nostra figlia ...milano.corriere

"Earth4All e il mondo di Francesco", il doc di Sky e Gedi che racconta la lotta alla crisi climatica - Ho scelto di stare con loro perché sono persone normali ma non comuni. Perché abbiamo preso dei sognatori e ne abbiamo fatto dei criminali. Il ...lastampa