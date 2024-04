Milano | torture nel carcere minorile Beccaria - arrestati 13 agenti di Polizia Penitenziaria

(Di lunedì 22 aprile 2024) Ennesimo scandalo del sistema penitenziario italiano. A, Ladi Stato, in collaborazione con il Nucleo Investigativo Regionale per la Lombardia della, ha eseguito un’ordinanza che ha portato all’arresto di 13della. L’accusa? Maltrattamenti su minori detenuti presso l’Istituto PenaleCesaredi. Violenza nel: L'articolo proviene da Il Difforme.

Intercettazioni e telecamere all'interno del carcere minorile milanese per trovare le prove di episodi di violenza che sarebbero partiti dal 2022. Contestata anche una tentata violenza sessuale. 8 ... (vanityfair)

Tredici agenti della polizia penitenziari a, 12 tuttora in servizio, sono stati arrestati oggi – lunedì 22 aprile – con l’accusa di maltrattamenti , concorso in tortura e una tentata violenza ... (open.online)

Milano , 22 apr. (Adnkronos) - C'è anche l' episodi o che ha visto come vittima un sedicenne torturato e violentato in cella al Beccaria , l'arresto dei tre giovani presunti responsabili ebbe grande ... (liberoquotidiano)

Milano , carcere Beccaria : 21 misure cautelari per violenze e torture ai danni dei detenuti. Le operazioni condotte dalla Procura di Milano Tra febbraio e aprile 2024, la Procura di Milano ha emesso ... (361magazine)

Beccaria, Sala: "Struttura in stato di abbandono da anni senza una direzione" - Maltrattamenti e torture nel carcere minorile di Milano, 14 arresti nella Polizia penintenziaria I fatti si sono svolti dal 2022 a oggi e l'inchiesta è partita da alcune segnalazioni arrivate al garan ...informazione

Milano, violenze e torture nel carcere minorile Beccaria: arrestati 13 agenti penitenziari, altri 8 sospesi - Maltrattamenti, concorso in tortura e una tentata violenza sessuale nei confronti di un detenuto. Questi i reati contestati ad alcuni agenti della polizia penitenziaria del carcere minorile Cesare ...tpi

Milano: torture al Beccaria, tra episodi anche 16enne violentato in cella - Milano, 22 apr. (Adnkronos) - C'è anche l'episodio che ha visto come vittima un sedicenne torturato e violentato in cella al Beccaria, l'arresto dei tre giovani presunti responsabili ebbe grande risal ...lagazzettadelmezzogiorno