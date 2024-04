Milano - sos Chiesina Rossa | mercatino benefico ‘Curiosando’ a favore del restauro del portone

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 22 aprile 2024), 22 aprile 2024 – Torna da giovedì 25 aprile a domenica 1° maggio ilsolidale "Curiosando" organizzato dai Frati Minori Cappuccini di Santa Maria alla Fonte a, più conosciuta come '', per sostenere ildi uno dei monumenti più antichi e amati dai milanesi, ma non solo l'edizione 2024 è dedicata alla raccolta di fondi necessari per ildel. "L’inverno scorso, grazie alle offerte, abbiamo potuto collocare il nuovo tabernacolo – spiega Fra Mauro Miselli - Ora l’urgenza è ild’ingresso. E’ stato realizzato nel 2003 a completamento del totaledel luogo di culto. Non avendo nessun riparo è sottoposto al caldo, freddo, umidità. Adesso occorre ...