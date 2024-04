Milano non molla | batte Trento e si porta sull’1-1

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 22 aprile 2024) L’Allianzfinalmente è riuscita nell’impresa dire l’Itas Trentino, l’unica squadra con cui in questa annata non aveva mai vinto. In un match non adatto ai deboli di cuore, sono i lombardi a vincere ai vantaggi del quinto set. Ora, la serie, che mette in palio un posto in Champions è in perfetta parità e si torna in campo mercoledì. "Ci eravamo detti di provare a vincere – spiega Paolo Porro – perché la Coppa è un obiettivo eè alla nostrata, possiamo giocarcela con tutte le nostre forze. Siamo stati, in gara 2, bravi a rimanere concentrati e a vincere, possiamo migliorare ancora tanto".era partita bene, vincendo il primo set, smarrendosi nel secondo e ritrovandosi nel terzo. Il quarto è stato il parziale più combattuto:, con di nuovo ...