Milano - al via le domande per le sezioni estive di nidi e scuole dell’infanzia | tutte le informazioni utili

(Di lunedì 22 aprile 2024), 22 aprile 2024 – L’iscrizione dei bambini aiè sempre un tema complesso a causa di una disponibilità limitata a fronte delle innumerevoli richieste delle famiglie milanesi. Soprattutto per quanto riguarda la disponibilità estiva, i posti limitati degli asili non rispecchia il bisogno dei genitori che, nonostante la stagione estiva, continuano a lavorare mentre i servizi educativi chiudono i battenti per mesi. A fronte delle complessità del servizio il comune dida oggi, lunedì 22 aprile fino a martedì 2 maggio alle ore 12 sarà possibile per le famiglie dei bambini e delle bambine da 0 a 6 anni che frequentanoprimavera e, presentare domanda per frequentare ...

Orio al Serio. Il primo, simbolico colpo di benna di un cantiere che per la verità è già avviato lo ha dato Emilio Bellingardi, direttore generale di Sacbo che dal 30 aprile andrà in pensione dopo ...

Milano , 19 aprile 2024 – Via libera del Tar al bando del Comune di Milano per 450 licenze Taxi . Venerdì il collegio presieduto da Marco Bignami ha respinto la richiesta delle associazioni di ...

Allarme sicurezza a Milano . Non solo borseggi, ma anche furti alle auto in pieno giorno e in una zona centralissima: il parcheggio - custodito e videosorvegliato - del grande magazzino del lusso La ...

Festival della Valle d’Itria: presentata a Milano la cinquantesima edizione La rassegna si svolgerà a Martina Franca da metà luglio - Il Festival della Valle d’Itria di Martina Franca tocca il traguardo della cinquantesima edizione con un calendario di 21 giorni ricco di eventi, dal 17 luglio al 6 agosto 2024. Con tre titoli d’opera ...noinotizie

Savona: «Lite per guardare la tv poi il raptus», il nuovo omicidio in carcere per Domenico Massari - Il compagno di cella ucciso venerdì, Antonio Magrini, originario di Bari, era stato residente a Varazze Secondo alcuni testimoni, i due avevano continue ...ilsecoloxix

Apollo Tyres: OOH e 3D nella pubblicità europea per il nuovo pneumatico Ultrac Pro - Al via in tutta Europa l'attività di marketing in out of home di Apollo Tyres dedicata al nuovo pneumatico estivo Vredestein Ultrac Pro.engage