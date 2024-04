Milan - Ruud Gullit | festa scudetto a San Siro? Non deve accadere E su Pioli…

(Di lunedì 22 aprile 2024), l’ex centrocampista rossoneroha parlato della possibiledell’Inter a Sane del futuro diIlsi prepara a scendere in campo contro l’Inter nel derby che potrebbe regalare ai nerazzurri la certezza aritmetica per la conquista del 20esimo. La squadra di Stefano Pioli arriva alla gara in un momento davvero di difficoltà, visto che giovedì c’è stata l’eliminazione dall’Europa League per mezzo della Roma. Della sfida tra le due squadre meneghine ne ha parlato anche l’ex centrocampista rossonero, il quale si è soffermato proprio sulla possibilità di vittoria del titolo a San: “Diciamo che al...

Otto gol stagionali con sole quattordici presenze da titolare. I numeri di Brahim Diaz al Real Madrid inquadrano l’ex trequartista del Milan come qualcosa in più di un vice Bellingham di lusso. A ...

L’ex Milan Ruud Gullit , intervistato da AS, ha parlato di Brahim Diaz , sottolineando la differenza di rendimento da Milan o a Madrid L’estate scorsa Brahim Diaz è tornato al Real Madrid, dopo i tre ...

Gullit: "Il Milan deve avere grande inventiva come la Juve due anni fa..." - Ruud Gullit ha parlato alla Gazzetta del Milan, soffermandosi anche sulle altre big: "È normale che in un processo di crescita ci siano alti e bassi. Le squadre italiane non hanno i soldi che c'erano ...tuttojuve

Milan, l’ex difende Pioli: “Ha fatto un grande lavoro” - L'ex leggenda del Milan ha difeso a sorpresa Stefano Pioli, dando la propria chiave di lettura sulla stagione del Diavolo ...spaziomilan

Tennis, ranking ATP senza scossoni in vetta - Non ha subito cambiamenti importanti al vertice la classifica Atp questo lunedì, con le prime 10 posizioni invariate dopo un fine settimana segnato in particolare dalla vittoria di Casper Ruud al torn ...napolimagazine