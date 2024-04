Milan - Pioli | 'Derby equilibrato Ciclo finito? Io sto ben - a fine anno faremo le giuste valutazioni'

(Di lunedì 22 aprile 2024) Stefano, allenatore del, ha parlato così a Dazn dopo ladella partita: `Sono passato nello spogliatoio per tirare su il morale,...

Pioli prima di Milan-Inter già valida per il primo match-point scudetto a San Siro, su DAZN ha parlato dell’importanza di questa partita, dopo i cinque persi consecutivamente. DERBY DECISIVO – Stefano Pioli prima di Milan-Inter ha parlato così su DAZN: «Quello che conta è il finale di stagione, questa partita pesa tanto per la classifica e l’ambiente. Non vinciamo il derby da tanto tempo e Vincerlo sarebbe molto importante. Scelte in attacco? ... (inter-news)

Stefano Pioli non sfata il tabù derby . L’Inter vince una stracittadina storica, quella che regala a Simone Inzaghi l’aritmetica dello Scudetto della seconda stella, in un San Siro che fa festa e vede confermare il trend degli ultimi anni. L’Inter è sempre più a suo agio nei derby , mentre il Milan non ricorda più come si vince la partita più attesa. Stefano Pioli in particolare vede aggravarsi ulteriormente il record negativo che lo riguarda: è ... (sportface)

Pagelle Milan-Inter , Stefano Pioli chiude la sua avventura a Milano con un’altra Figuraccia . Una Figuraccia generale a partire da Rafael Leao MAIGNAN 5 Innocente sulla prima rete, sul secondo si sdraia al rallentatore CALABRIA 5 Il capitano è l’ultimo ad alzare bandiera bianca. L’unico a provarci. E il rosso finale lo dimostra GABBIA 4 Francesco Acerbi lo prendo io? Probabilmente non toccava a lui prenderlo ma al centro della difesa non c’era ... (dailymilan)

Le parole di Stefano Pioli , allenatore del Milan , dopo il derby di Serie A contro l’Inter. Tutti i dettagli Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il derby tra Milan e Inter, terminato 1-2. DELUSIONE –«Sono passato nello spogliatoio a provare a tirare su il morale. È una sconfitta pesante per ciò che c’è dietro e dentro. Ho rinfrancato i miei […] (calcionews24)

2024-04-22 22:59:00 Calciomercato.com ri porta quanto segue: MILAN Maignan 5: si fa infilare da Thuram sul suo palo. Calabria 4: brutto il colpo sferrato a Frattesi che gli costa Il rosso. Gabbia 5: costretto al fallo sistematico su Lautaro e Thurman perché deve giocare sempre uno contro uno. Ha il merito di lottare fino all’ultimo secondo su ogni pallone. Tomori 5,5: mezzo voto in più per il gol che ha dato un senso al finale ... (justcalcio)

