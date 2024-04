Milan - Panatta senza freni | Leao da prendere a schiaffi Non è intelligente

Rafael Leao non è ben visto dagli opinionisti della Domenica Sportiva sulla Rai. Due settimane dopo il duro attacco di Antonio Cassano (LEGGI...

Milan, Leao criticato da Panatta: 'Da schiaffi, non è un fuoriclasse o non è intelligente' - Rafael Leao non è ben visto dagli opinionisti della Domenica Sportiva sulla Rai. Due settimane dopo il duro attacco di Antonio Cassano (LEGGI QUI), ieri sera anche.calciomercato

Niente Milan per Lopetegui: lo spagnolo firma per un club di Premier League - I tifosi del Milan possono tirare un sospiro di sollievo. Con ogni probabilità, infatti, non saràJulen Lopetegui l’allenatore dei rossoneri nella prossima stagione: secondo le informazioni raccolte da ...momentidicalcio

L'INIZIATIVA - Graziani, Lucchetta e Panatta a Viterbo per la prima tappa del tour 'Un campione in Famiglia' - Il centravanti della nazionale italiana campione del mondo di Spagna 1982, Ciccio Graziani, il fuoriclasse del volley Andrea Lucchetta e l'ex stella del tennis Adriano Panatta, erano questa mattina a ...napolimagazine