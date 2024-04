Milan-Inter - Vieri | Mi aspetto una bella partita Pioli? Lo confermerei sempre

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 22 aprile 2024)venuto a Radio-Tv Serie A con RDS in vista del derby, l’ex attaccante Christianha detto la sua sulle due squadre e sull’importanza della gara: “Miuna, con una grande tensione. Per tutti gliisti sarebbe incredibile vincere lo scudetto contro il, mentre per i rossoneri, eliminati anche dall’Europa League, è un po’ l’ultima spiaggia per salvare la stagione. Alè mancata continuità quest’anno: non sarà facile battere una super squadra come l’che ha 22-23 giocatori fortissimi“.ha poi parlato dei singoli: “Il miglior giocatore è Lautaro, ma anche Thuram è stato incredibile. E come non citare poi Barella, ...