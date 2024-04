Milan Inter - tifosi nerazzurri infiltrati con la Carta Cuore rossonero

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 22 aprile 2024), non è un derby come gli altri perché per ipotrebbe voler dire scudetto e tantihanno sottoscritto larossonera per infiltrarsi Come svelato da La Gazzetta dello Sport ci saranno moltidell’’ a San Siro anche in settori diversi dalla Curva Nord a loro riservata, anche se non si è mai arrivati