Milan-Inter | programma e telecronisti Dazn Serie A 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 22 aprile 2024) Ile isudi, match valido per la trentatreesima giornata di. Derby delicatissimo al Meazza: i rossoneri hanno due risultati su tre per evitare lo scudetto dei rivali e non perdere l’ennesima stracittadina, d’altro canto i nerazzurri, a un passo dalla seconda stella, sperano di festeggiare in modo iconico, ovvero battendo i cugini davanti alla loro tifoseria. Chi vincerà a San Siro nel primo derby fissato in un monday night? Si parte alle ore 20.45 di lunedì 22 aprile. Roma-Bologna sarà visibile sucon la telecronaca di Edoardo Testoni e Massimo Ambrosini. SportFace.