Milan-Inter - Povia esclusivo | Scudetto? Ecco come festeggerò

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di lunedì 22 aprile 2024) L’potrebbe festeggiare lonel derby di questa sera.in esclusiva ai nostri microfoni: “Guardo la partita a casa e poi…”. I tifosi dell’si sono segnati da tempo sul calendario la data del 22 aprile. Ora il giorno tanto atteso è arrivato. Questa sera i nerazzurri scenderanno in campo contro ile con una vittoria sarebbero campioni d’Italia per la ventesima volta nella propria storia.in esclusiva ai nostri microfoni – Notizie.com – © AnsaConquistare la seconda stella nel derby e davanti ad oltre 50mila tifosi rossoneri sarebbe davvero uno smacco per i cugini. Per questo motivo i ragazzi di Pioli proveranno in tutti i modi a rinviare la festa almeno di una settimana. Non sarà assolutamente facile considerando il momento del. ...