Milan-Inter - oggi il derby che può valere lo scudetto – Le formazioni ufficiali

Manca poco: il Derby di Milan o, il Derby delle Stelle , ti sta aspettando in Esclusiva su DAZN ! NON PERDERTI IL Derby DI Milan O CON LA PROMO DAZN I PRIMI 4 MESI A 19,90 € AL MESE INVECE DI 34,99 €. ...

Milan-Inter in campo tra poco per la partita della 33ª giornata del Campionato Italiano di Serie A TIM. Fischio d’inizio alle ore 20:45 a Milano, presso lo Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro. ...