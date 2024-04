Milan-Inter - nerazzurri a caccia della scudetto Formazioni | Pioli sceglie Lea - Inzaghi con Lautaro e Thuram Derby in diretta alle 20 45

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 22 aprile 2024)o, 22 aprile 2024 –, il momento tanto atteso è finalmente arrivato. In un San Siro tutto esaurito si gioca unche vale lo. In caso di vittoria, ifesteggeranno infatti il ventesimo tricolorestoria. Ma la squadra diè pronta a dare battaglia: dopo l’eliminazione ai quarti di finale di Europa League contro la Roma, Leao e compagni sono chiamati a una prova di orgoglio per evitare di assistere al trionfo dei rivali erompere la striscia di 5persi di fila. Per i rossoneri la supersfida rappresenta un po’ l’ultima spiaggia per rendere meno amara una stagione partita con grandi ambizioni: a segnare il destino sulla panchina di Stefano...