Milan-Inter - Marotta | Scudetto nel derby sarebbe la ciliegin - ma non siamo ossessionati

(Di lunedì 22 aprile 2024) “Abbiamo l’obiettivo delloe della seconda stella, dovesse arrivare nellaa sulla torta, ma non ne”. Beppe, ad dell’, parla così a pochi minuti dalche potrebbe vedere il trionfo dei nerazzurri. “Emozionato? Sono un po’ vecchio e si allontana, ma un’esperienza del genere non mi era mai capitata”, afferma sorridendo. “Inzaghi era un nostro obiettivo come di tanti altri dirigenti, fu una nottata piena di insidie. Felicissimi di averlo”, ha aggiunto l’ad nerazzurro. Sul futuro: “Anche se il calcio è fatto di cicli, questo è appena iniziato. Posancora crescere e abbiamo tanti obiettivi.tornati nel palcoscenico che ci spetta ...

Pioli prima di Milan-Inter già valida per il primo match-point scudetto a San Siro, su DAZN ha parlato dell’importanza di questa partita, dopo i cinque persi consecutivamente. DERBY DECISIVO – Stefano Pioli prima di Milan-Inter ha parlato così su DAZN: «Quello che conta è il finale di stagione, questa partita pesa tanto per la classifica e l’ambiente. Non vinciamo il derby da tanto tempo e Vincerlo sarebbe molto importante. Scelte in attacco? ... (inter-news)

Cattive notizie per il Milan prima di scendere in campo nel derby Contro l’Inter: la Primavera rossonera è stata sconfitta in finale di Youth League . PRESAGIO – La serata del derby Contro l’Inter non inizia benissimo per il Milan . Mentre la squadra di Stefano Pioli si preparare ad affrontare quella di Simone Inzaghi, che vuole aggiudicarsi proprio in quest’occasione il ventesimo scudetto, la Primavera rossonera è già scesa in campo. Questo ... (inter-news)

Diretta Milan-Inter, si gioca il derby scudetto - La grande attesa TEMPO REALE Alle 20.45 a San Siro il 239° derby di Milano: se l'Inter vince, conquista scudetto e seconda stella. Il Milan cercherà di rinviare… Leggi ...informazione

Milan e Inter in campo, tutto è pronto per il derby scudetto - Squadre in campo per la partita più attesa dell'anno, quella che potrebbe consegnare all'Inter lo scudetto. Le scelte dei due tecnici, l'atmosfera di San Siro, seguite tutto nella nostra diretta testu ...ilgiornale

Milan-Inter, le formazioni ufficiali e il risultato del derby in diretta LIVE - L'Inter si gioca il match point scudetto nel derby contro il Milan: in caso di vittoria sarà titolo. Giroud in panchina: c'è Leao in attacco con Musah sulla trequarti insieme a Loftus-Cheek e Pulisic.sport.sky