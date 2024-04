Milan-Inter - Inzaghi e il bluff su Cuadrado | sorpresa a San Siro!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 22 aprile 2024)è la sfida che andrà in scena alle ore 20.45 a San, valevole per la trentatreesima giornata di Serie A e primo match-point scudetto per gli uomini di. Proprio l’allenatoreista, che punta ovviamente sui titolarissimi, nella conferenza stampa della vigilia aveva esclusodai convocati ma era una bugia DERBY STORICO –è un derby come sempre molto sentito e addirittura potenzialmente storico. La squadra di Simone, prima in classifica a +14 proprio sui rossoneri, con una vittoria diventerebbe ufficialmente Campione d’Italia. E non si tratterebbe di uno scudetto qualsiasi, bensì quello della seconda stella, stesso obiettivo iniziale della squadra di Stefano Pioli. I rossoneri ...