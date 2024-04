Milan-Inter - il derby si arricchisce di un particolare in più

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 22 aprile 2024) Stasera alle 20.45 si gioca la partita delle partite: ildecisivo per vincere il campionato. Attenzione però, perché c’è un elemento aggiuntivo da tenere in considerazione per la stracittadina. L’EVENTO –può far partire la festa. Una vittoria della capolista nelchiuderebbe il discorso tricolore con sei giornate d’anticipo, risultando anche il titolo della seconda stella. E questo ormai lo sanno tutti, a prescindere dalla fede calcistica. Sia Stefano Pioli, con sorprese, sia Simone Inzaghi, con il programma definito, stanno vivendo le ultime ore prima di arrivare al Meazza per la stracittadina. Ma c’è un elemento in più.e la variabile “impazzita” LA CARATTERISTICA ESTERNA – Ao sta ...