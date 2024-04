Milan-Inter - il derby per lo scudetto live Le formazioni ufficiali | Leao fa la punt - Inzaghi ritrova Lautaro

L’occasione è ghiotta: l’Inter può vincere il suo 20esimo scudetto nel Derby contro il Milan, cucendosi sul petto la seconda stella proprio di fronte ai cugini rossoneri, fermi a quota 19. In più, mai nella storia la stracittadina ha assegnato il titolo di campioni d’Italia. E i nerazzurri vengono da cinque successi consecutive contro il Milan: un’altra vittoria sarebbe un record per la Beneamata. Per questo, messa da parta la scaramanzia, in ... (ilfattoquotidiano)

Un’ora al derby Milan-Inter, partita che non ha bisogno di grosse presentazioni. Biasin aggiunge un’opzione extra alla stracittadina: ecco quale da un suo intervento su Radio Sportiva. FESTA IN ARRIVO – Fabrizio Biasin non è preoccupato per la possibilità che si possa rimandare la festa alla partita dopo Milan-Inter: «È già bello pensare che non si ragioni più sul “se” ma sul “quando”. Poi c’è un’atmosfera natalizia, perché a Milano non sembra ... (inter-news)

Milan-Inter è la sfida che andrà in scena alle ore 20.45 a San Siro, valevole per la trentatreesima giornata di Serie A e primo match-point scudetto per gli uomini di Inzaghi. Proprio l’allenatore interista, che punta ovviamente sui titolarissimi, nella conferenza stampa della vigilia aveva escluso Cuadrado dai convocati ma era una bugia DERBY STORICO – Milan-Inter è un derby come sempre molto sentito e addirittura potenzialmente storico. La ... (inter-news)

Milano – Il grande giorno è arrivato. A San Siro in scena il derby della Madonnina, Milan-Inter. E questa volta la partita ha un sapore speciale, perché può valere lo scudetto per i nerazzurri. Occhi puntati, prima del calcio d’inizio, sullo spettacolo nello spettacolo per eccellenza, quello delle Coreografie, dove a farla da padrone sono sempre gli sfottò e l’ironia tra le due tifoserie. Cosa succederà quest’anno? A sinistra la ... (ilgiorno)

Milano, 22 aprile 2024 – Allo stadio Meazza di Milano (calcio d’iniziio ore 20.45) va in scena il Derby numero 239 tra Milan e Inter (il numero 180 in serie A). L’Inter ha vinto gli ultimi cinque scontri contro i rossoneri. La partita di stasera è particolarmente importante per i nerazzurri: vincere significherebbe aggiudicarsi matematicamente lo scudetto. Una doppia soddisfazione: vorrebbe dire festeggiare il titolo numero 20, cioè della ... (ilgiorno)