Milan-Inter - il derby per lo scudetto live 1-2 | Tomori riapre la partita

Milan-Inter , partita della trentatreesima giornata di Serie A 2023-24: segui l’evento LIVE con la cronaca testuale a cura di Inter-News.it. L’Inter di Simone Inzaghi sfida i rossoneri allenati da Stefano Pioli. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 20.45, si gioca allo Stadio “San Siro” di Milano. PAGINA IN AGGIORNAMENTO – PREMI F5 O RICARICA L’APP LIVE : Milan-Inter 1-2 87? Ammonito Simone Inzaghi per protesta. Poi cambio: fuori Bastoni e ... (inter-news)

L’Inter è ad un passo dalla festa Scudetto! I nerazzurri stanno vincendo 2-0 contro il Milan nell’attesissimo derby di Milano, valido per la 33ª giornata di Serie A. Simone Inzaghi potrà festeggiare con i suoi giocatori tra pochi minuti, al termine di un match con numeri pazzeschi. Sono 75.554 gli spettatori presenti a San Siro per il derby tra il Milan e l’Inter. L’incasso della stracittadina si avvicina ai 6 milioni di euro, con il totale che ... (calcioweb.eu)

Diversi tifosi dell’Inter hanno provato a scavalcare i cancelli dello stadio Meazza per provare a entrare a San Siro per assistere senza biglietto al derby contro il Milan. Lo ha reso noto la Questura di Milano, guidata dal questore Giuseppe Petronzi, che ha predisposto un importante piano di ordine pubblico. Nella mezzora precedente alla partita, e a ridosso del fischio d’inizio, le forze dell’ordine più volte hanno fermato dei tifosi ... (sportface)

A San Siro, il match per la 33° giornata di Serie A 2023/2024 tra Milan e Inter: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE A San Siro, Milan e Inter si affrontano nel match valido per la 33esima giornata di campionato di Serie A 2023/2024. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA (calcionews24)

Milano, 22 apr. (Adnkronos) - In occasione del derby tra Milan e Inter, in programma stasera allo stadio Meazza, il Questore di Milano Giuseppe Petronzi ha predisposto servizi di ordine pubblico attivi sin dal primo pomeriggio di oggi. Nella mezz'ora antecedente e a ridosso dell'inizio della partita, le forze dell'ordine sono intervenute più volte in via Piccolomini per diversi tentativi di scavalcamento da parte di tifosi interisti: il ... (liberoquotidiano)