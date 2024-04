Milan-Inter - cifre da urlo | 75mila spettator - il totale dell’incasso

Stadio stracolmo per Milan-Inter , match valido per la trentatreesima giornata di Serie A, in scena questa sera alle 20.45. Per l`attesissimo... (calciomercato)

Il derby di Milano è iniziato! I giocatori sono negli spogliatoi con l’Inter in vantaggio di 1-0 grazie al gol di Acerbi. La festa nerazzurra per il 20° Scudetto è sempre più vicina. In tribuna saranno in tanti ad esultare per lo splendido traguardo della squadra allenata da Simone Inzaghi. Tra i tifosi a far festa ci saranno sicuramente anche le compagne e mogli dei calciatori. In tribuna, infatti è sfida anche tra Wags. Da una parte la sexy ... (calcioweb.eu)