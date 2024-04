Milan-Inter - all’asta per la Giornata della Terra le maglie nerazzurre del derby scudetto

(Di lunedì 22 aprile 2024) Nel giorno in cui l’proverà a scrivere un capitolo memorabilesua storia, i nerazzurri scendono in campo per l'”Earth Day”. Tutto è pronto per ilMadonnina, che potrebbe assegnare loalla squadra di Simone Inzaghi con cinque giornate di anticipo: mentre ilfarà il possibile per impedire ai cugini di trionfare davanti al proprio pubblico, l’cercherà di approfittarecongiunzione astrale che gli consentirebbe di alzare il titoloseconda stella con un’indimenticabile vittoria nella stracittadina. Una combinazione di eventi che farebbe aumentare di molto il valore delle casacche indossate dai giocatori in partita, già impreziosite da un particolare aggiunto per la campagna del club ...

Cattive notizie per il Milan prima di scendere in campo nel derby Contro l’Inter: la Primavera rossonera è stata sconfitta in finale di Youth League . PRESAGIO – La serata del derby Contro l’Inter non inizia benissimo per il Milan . Mentre la squadra di Stefano Pioli si preparare ad affrontare quella di Simone Inzaghi, che vuole aggiudicarsi proprio in quest’occasione il ventesimo scudetto, la Primavera rossonera è già scesa in campo. Questo ... (inter-news)

Squadre in campo per la partita più attesa dell'anno, quella che potrebbe consegnare all' Inter lo scudetto . Le scelte dei due tecnici, l'atmosfera di San Siro, seguite tutto nella nostra diretta testuale (ilgiornale)

“Abbiamo l’obiettivo dello Scudetto e della seconda stella, dovesse arrivare nel derby sarebbe la ciliegina sulla torta, ma non ne siamo ossessionati” . Beppe Marotta , ad dell’Inter, parla così a pochi minuti dal derby che potrebbe vedere il trionfo dei nerazzurri. “Emozionato? Sono un po’ vecchio e si allontana, ma un’esperienza del genere non mi era mai capitata”, afferma sorridendo. “Inzaghi era un nostro obiettivo come di tanti altri ... (sportface)

Un ospite speciale per il derby di Milano. In occasione di Milan-Inter presente sugli spali Noel Gallagher , ex Oasis, attualmente solista. E`... (calciomercato)

Diretta Milan-Inter, si gioca il derby scudetto - La grande attesa TEMPO REALE Alle 20.45 a San Siro il 239° derby di Milano: se l'Inter vince, conquista scudetto e seconda stella. Il Milan cercherà di rinviare… Leggi ...informazione

Milan e Inter in campo, tutto è pronto per il derby scudetto - Squadre in campo per la partita più attesa dell'anno, quella che potrebbe consegnare all'Inter lo scudetto. Le scelte dei due tecnici, l'atmosfera di San Siro, seguite tutto nella nostra diretta testu ...ilgiornale

Milan-Inter, le formazioni ufficiali e il risultato del derby in diretta LIVE - L'Inter si gioca il match point scudetto nel derby contro il Milan: in caso di vittoria sarà titolo. Giroud in panchina: c'è Leao in attacco con Musah sulla trequarti insieme a Loftus-Cheek e Pulisic.sport.sky