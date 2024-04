Milan-Inter 1-2 - pagelle | Inzaghi da 1 - anzi da +20! Promossi tutti

Inzaghi regala la seconda stella all’ Inter e scrive la storia nel derby. nerazzurri campioni d’Italia per la ventesima volta, chiudendo il campionato a cinque giornate dalla fine. È il trionfo di Inzaghi: dopo la finale di Champions arriva lo scudetto n.20. Ricalca un po’ il cammino del Napoli di Spalletti perché di fatto non ha avuto rivali se non apparentemente la Juve nella prima parte del campionato.È uno scudetto strameritato che ... (terzotemponapoli)

Milano, 22 aprile 2024 – Le luci, a San Siro, se le prende tutte l'Inter. Notte di stelle: due, la seconda cucita proprio nel Derby, in casa del Milan. Mai successo. Ed è festa nerazzurra dopo un campionato di fatto dominato, con l'unico neo arrivato in Europa con l'uscita prematura in Champions. È Acerbi a segnare il gol scudetto incornando alle spalle di Maignan un corner spizzato da Pavard. È il capolavoro di Simone Inzaghi: delle sue ... (sport.quotidiano)