Milan-Inter 1-2 - nerazzurri Campioni d' Italia per la ventesima volta

(Di lunedì 22 aprile 2024)o, 22 aprile 2024 – L’vince il sesto derby di fila battendo a domicilio il2-1 e, con cinque giornate d’anticipo, si cuce sul petto in un sol colpo la coccarda del 20° scudetto e la seconda stella. Missione compiuta, quindi, per gli uomini di Inzaghi, che hanno messo la ciliegina sulla torta di questo campionato dominato in lungo e in largo, sfoderando l’ennesima prestazione da grande squadra: gli incubi degli oltre 60.000 tifosi rossoneri assiepati sugli spalti di San Siro hanno iniziato a materializzarsi già al 18’ quando l’exAcerbi, lasciato colpevolmente solo in area sugli sviluppi di un corner, ha insaccato l’1-0 per l’. Trovato il vantaggio, ihanno quindi sciolto le briglie andando vicini al bis con Lautaro Martinez prima e con il palo ...

Pagelle Milan-Inter , Stefano Pioli chiude la sua avventura a Milano con un’altra Figuraccia . Una Figuraccia generale a partire da Rafael Leao MAIGNAN 5 Innocente sulla prima rete, sul secondo si sdraia al rallentatore CALABRIA 5 Il capitano è l’ultimo ad alzare bandiera bianca. L’unico a provarci. E il rosso finale lo dimostra GABBIA 4 Francesco Acerbi lo prendo io? Probabilmente non toccava a lui prenderlo ma al centro della difesa non c’era ... (dailymilan)

Termina con il punteggio di 1-2 Milan-Inter , sfida valevole per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A. Ecco quanto successo a San Siro dopo il primo tempo terminato 0-1. RADDOPPIO – Si rientra dagli spogliatoi con lo stesso copione del primo tempo: Inter più ispirata, con il Milan che prova a tenere botta. E infatti al minuto 49 i nerazzurri trovano anche il gol del radoppio quando Marcus Thuram è protagonista di un’azione in ... (inter-news)

L' Inter è campione d'Italia per la 20esima volta nella sua storia. La squadra nerazzurra ha battuto il Milan per 2-1 nel derby di stasera laureandosi con cinque giornate d'anticipo campione . L' Inter ha conquistato la seconda stella dopo un campionato dominato praticamente dalla prima giornata, come (ilgiornaleditalia)

Lautaro in lacrime dopo Milan Inter: “Adesso è tutto nostro” - Inizia la festa Scudetto in casa Inter. La squadra nerazzurra si laurea campione d’Italia così come desiderava, al cospetto degli acerrimi rivali del Milan. La formazione di mister Simone Inzaghi si è ...spaziointer

Derby, danno e beffa per il Milan: rischiano una lunga squalifica - L’Inter è Campione d’Italia e il Milan non Interrompe la maledizione del Derby. In più, dovrà rinunciare a più di un giocatore dopo i cartellini rossi e gialli della serata. Un Milan in difficoltà ...spaziomilan

Inter, Lautaro commosso: “Scudetto importantissimo, San Siro è tutto nostro” - Entusiasmo alle stelle in casa Inter dopo la vittoria nel derby che vale il ventesimo scudetto della storia nerazzurra ...calciomercato