Milan-Inter 1-2 LIVE | la riapre Tomori Espulsi Calabria - Theo Hernandez e Dumfries

Inzaghi regala la seconda stella all'Inter e scrive la storia nel derby : i nerazzurri sono campioni d'Italia per la ventesima volta, chiudendo il campionato a cinque giornate dalla fine.Continua a leggere (fanpage)

Il video con gli Highlights e i gol di Milan-Inter 1-2, match valido per la trentatreesima giornata di Serie A 2023/2024. E’ un derby infuocato perché in caso di vittoria i nerazzurri conquistano lo scudetto con annessa seconda stella: la sblocca Acerbi nel primo tempo in cui fioccano poi le occasioni da una parte e dall’altra, nella ripresa arriva il raddoppio di Thuram che chiude i giochi. L’ultima mezzora è caratterizzata dai tentativi del ... (sportface)