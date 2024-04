Milan-Inter 1-2 È APOTEOSI! I CAMPIONI DELL’ITALIA SIAMO NOI

Il video con gli Highlights e i gol di Milan-Inter 1-2, match valido per la trentatreesima giornata di Serie A 2023 / 2024 . E’ un derby infuocato perché in caso di vittoria i nerazzurri conquistano lo scudetto con annessa seconda stella: la sblocca Acerbi nel primo tempo in cui fioccano poi le occasioni da una parte e dall’altra, nella ripresa arriva il raddoppio di Thuram che chiude i giochi. L’ultima mezzora è caratterizzata dai tentativi del ... (sportface)

Fikayo Tomori è stato ammonito in Milan-Inter e così salterà la prossima partita che la squadra rossonera giocherà contro la Juventus. Non è l’unica brutta notizia per i rossoneri, perché anche Theo Hernandez non ci sarà contro i bianconeri, in questo caso perché viene direttamente espulso dall’arbitro Colombo dopo una rissa veramente furiosa che coinvolge tutti i giocatori. espulso per l’occasione anche Dumfries che non ci sarà contro il ... (sportface)