Milan-Inter 0-1 LIVE | si riparte senza cambi

A San Siro, il match per la 33° giornata di Serie A 2023/2024 tra Milan e Inter: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE A San Siro, Milan e Inter si affrontano nel match valido per la 33esima giornata di campionato di Serie A 2023/2024. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA (calcionews24)

FOTO, Milan-Inter è uno spettacolo sugli spalti di San Siro, con la particolare coreografia della Curva Sud rossonera per il derby Questa sera a San Siro si sta giocando un derby molto importante. Questa sfida tra Milan e Inter infatti non mette in palio solo i tre punti e la rivalità cittadina. In caso di successo, la squadra di Simone Inzaghi festeggerebbe la matematica certezza del ventesimo Scudetto, quello della seconda stella. Il tutto ... (dailymilan)

Grande pubblico stasera a 'San Siro' per il Derby Milan-Inter, partita della 33^ giornata della Serie A 2023-2024. Ecco i dati definitivi (pianetamilan)

Alessandro Bastoni, giocatore nerazzurro, ha parlato a 'DAZN' al 45' del Derby Milan-Inter, 33^ giornata della Serie A 2023-2024 (pianetamilan)

Alle ore 20:45, a 'San Siro', c'è il Derby Milan-Milan: segui il LIVE testuale della giornata della partita dei rossoneri di Stefano Pioli (pianetamilan)