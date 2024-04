Milan-Inter 0-1 - il derby che può valere lo scudetto | nerazzurri in vantaggio con Acerbi – Diretta

Una locandina dei tifosi rossoneri accoglie i nerazzurri con un programma molto speciale. "Stabilire nuove strategie per proseguire lo stile Juve", è la nota in capo a un palinsesto che inizia con la "proiezione dei favori arbitrali nel triennio '21-'24" e culmina con la lotteria di fine stagione che mette in palio "monitor del Var spenti"Continua a leggere (fanpage)

LIVE - Milan-Inter 0-0, 16': manovra Interessante per i rossoneri, ma da dimenticare il tiro di Hernandez - 12' - Paziente costruzione del Milan, conclusa da Musah con un cross potente che taglia l'area finendo però in fallo laterale dal lato opposto. 9' - Altro cross di Bastoni a trovare Pavard in mezzo ...fcinternews

Lautaro Martinez al Milan per ridurre il gap con l’Inter: scelta che piace a tutti - Aria di derby scudetto già per il prossimo anno: il colpo perfetto per il Milan per riprendere l'Inter sarebbe Lautaro Martinez, idea condivisa da tutti ...calciomercato

Derby Milan-Inter, tantissimi i vip a San Siro: ecco chi c’è. E a sorpresa spunta Noel Gallagher - Una parata di sostenitori nerazzurri e rossoblu per la partita che potrebbe consegnare all’Inter il ventesimo scudetto. Presenti anche Fedez, Nicola Savino e Fabio Rovazzi ...ilgiorno