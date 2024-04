Milan-Inter 0-1 - alla prima occasione segna Acerbi | La diretta

(Di lunedì 22 aprile 2024) Squadre in campo per la partita più attesa dell'anno, quella che potrebbe consegnare all'lo scudetto. Le scelte dei due tecnici, l'atmosfera di San Siro, seguite tutto nella nostratestuale

Una locandina dei tifosi rossoneri accoglie i nerazzurri con un programma molto speciale. "Stabilire nuove strategie per proseguire lo stile Juve", è la nota in capo a un palinsesto che inizia con la "proiezione dei favori arbitrali nel triennio '21-'24" e culmina con la lotteria di fine stagione che mette in palio "monitor del Var spenti"Continua a leggere (fanpage)

LIVE - Milan-Inter 0-0, 16': manovra Interessante per i rossoneri, ma da dimenticare il tiro di Hernandez - 12' - Paziente costruzione del Milan, conclusa da Musah con un cross potente che taglia l'area finendo però in fallo laterale dal lato opposto. 9' - Altro cross di Bastoni a trovare Pavard in mezzo ...fcinternews

Lautaro Martinez al Milan per ridurre il gap con l’Inter: scelta che piace a tutti - Aria di derby scudetto già per il prossimo anno: il colpo perfetto per il Milan per riprendere l'Inter sarebbe Lautaro Martinez, idea condivisa da tutti ...calciomercato

Derby Milan-Inter, tantissimi i vip a San Siro: ecco chi c’è. E a sorpresa spunta Noel Gallagher - Una parata di sostenitori nerazzurri e rossoblu per la partita che potrebbe consegnare all’Inter il ventesimo scudetto. Presenti anche Fedez, Nicola Savino e Fabio Rovazzi ...ilgiorno