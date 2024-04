Milan-Inter 0-0 LIVE | ci provano Lautaro e Theo Hernandez

E poi venne il giorno. L’atteso derby della Madonnina tra Milan e Inter è arrivato e San Siro ha accolto le due squadre senza deludere le aspettative: oltre 75mila gli spettatori presenti. La posta in gioco è alta. Per la formazione rossonera è una gara da dentro o fuori dopo le ultime disastrose partite tra campionato e Europa League. E per Stefano Pioli potrebbe essere l’ultimo derby sulla panchina del Milan. I nerazzurri invece, con una ... (ilfattoquotidiano)

Squadre in campo per la partita più attesa dell'anno, quella che potrebbe consegnare all'Inter lo scudetto . Le scelte dei due tecnici, l'atmosfera di San Siro, seguite tutto nella nostra diretta testuale

l'episodio arbitrale chiave del match valido per la 33ª giornata della Serie A 2023/24: Moviola Milan-Inter l'episodio chiave della Moviola del match tra Milan e Empoli, valido per la 33ª giornata della Serie A 2023/24. Dirige la sfida l'arbitro Colombo.

A San Siro, il match per la 33° giornata di Serie A 2023/2024 tra Milan e Inter: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE A San Siro, Milan e Inter si affrontano nel match valido per la 33esima giornata di campionato di Serie A 2023/2024.

LIVE - Milan-Inter 0-0, 16': manovra Interessante per i rossoneri, ma da dimenticare il tiro di Hernandez - 12' - Paziente costruzione del Milan, conclusa da Musah con un cross potente che taglia l'area finendo però in fallo laterale dal lato opposto. 9' - Altro cross di Bastoni a trovare Pavard in mezzo ...

Derby Milan-Inter, tantissimi i vip a San Siro: ecco chi c'è. E a sorpresa spunta Noel Gallagher - Una parata di sostenitori nerazzurri e rossoblu per la partita che potrebbe consegnare all'Inter il ventesimo scudetto. Presenti anche Fedez, Nicola Savino e Fabio Rovazzi