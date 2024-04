Milan-Inter 0-0 - al via il derby scudetto | La diretta

Milan-Inter è il posticipo che chiude la 33esima e sestultima giornata di campionato in Serie A. I nerazzurri si presentano allo scontro diretto... (calciomercato)

A San Siro, il match per la 33° giornata di Serie A 2023/2024 tra Milan e Inter: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE A San Siro, Milan e Inter si affrontano nel match valido per la 33esima giornata di campionato di Serie A 2023/2024. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA (calcionews24)

l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 33ª giornata della Serie A 2023/24: Moviola Milan-Inter l’episodio chiave della Moviola del match tra Milan e Empoli, valido per la 33ª giornata della Serie A 2023/24. Dirige la sfida l’arbitro Colombo. ___________________________________________________________________________________________ l’episodio chiave DEL match (calcionews24)

E poi venne il giorno. L’atteso derby della Madonnina tra Milan e Inter è arrivato e San Siro ha accolto le due squadre senza deludere le aspettative: oltre 75mila gli spettatori presenti. La posta in gioco è alta. Per la formazione rossonera è una gara da dentro o fuori dopo le ultime disastrose partite tra campionato e Europa League. E per Stefano Pioli potrebbe essere l’ultimo derby sulla panchina del Milan. I nerazzurri invece, con una ... (ilfattoquotidiano)

Manca davvero poco alla vittoria matematica dello scudetto da parte dell’Inter, un titolo che cucirebbe la seconda stella sul petto dei nerazzurri. Il primo match point stasera: alle ore 20.45 a San Siro è iniziato il 239esimo derby della Madonnina. Se gli uomini di Simone Inzaghi dovessero vincere conquisterebbero aritmeticamente il campionato con cinque giornate di anticipo: mai nella sua storia la stracittadina ha consegnato il titolo a una ... (ilfattoquotidiano)