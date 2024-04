Milan - Furlani | 'Il prossimo sarà un mercato più leggero Cardinale prenderà la decisione su Pioli'

“Complimenti all’Inter. Siamo già al lavoro per la prossima stagione per far sì che sia un’annata di successo. Abbiamo ancora cinque partite e vogliamo tenerci il secondo posto. Dobbiamo focalizzarci su queste gare”. Lo ha detto il CEO del Milan, Giorgio Furlani, dopo la sconfitta nel derby che ha consegnato lo scudetto ai rivali dell’Inter: “Noi costruiamo la squadra per vincere ed era l’obiettivo della scorsa estate, così come lo sarà la ... (sportface)

Gerry Cardinale, numero uno del Milan, in attesa del derby contro l’Inter incontrerà Furlani e Ibrahimovic Gerry Cardinale, numero uno del Milan, in attesa del derby contro l’Inter incontrerà Furlani e Ibrahimovic. Sul tavolo ovviamente la questione relativa al nuovo allenatore: come noto, il Diavolo da giovedì sera ha maturato l’idea di cambiare tecnico in vista […] (calcionews24)

Il noto tifoso del Milan ha attaccato Stefano Pioli e Giorgio Furlani dopo la prestazione offerta dai rossoneri contro la Roma in Europa (pianetamilan)

Milan, dopo l’eliminazione in Europa League, Dj Ringo si è sfogato per il fallimento e ha chiesto la testa di Pioli e Furlani La serata dello stadio Olimpico ha messo la parola fine all’avventura europea del Milan in questa stagione. Davanti ai suoi tifosi la Roma ha saputo imporsi per 2-1 e, dopo la vittoria per 1-0 a San Siro, ha conquistato un posto in semifinale di Europa League contro il Bayer Leverkusen. La squadra di Pioli non ha ... (dailymilan)

In vista di Roma-Milan tutta la dirigenza rossonera, da Furlani a Ibrahimovic, ha dimostrato la propria vicinanza a Pioli e la squadra Il quarto di finale di Europa League di ritorno contro la Roma sarà una partita decisiva per il Milan. I rossoneri dopo la sconfitta nella sfida di andata sono ora costretti a vincere all’Olimpico, nella casa dei giallorossi. Il futuro di Stefano Pioli dipenderà proprio dal percorso del Diavolo in Europa League: ... (dailymilan)