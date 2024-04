Milan - ecco Cardinale | contatto col sindaco Sala e vertice per il dopo Pioli

Il Calciomercato del Milan potrebbe essere molto importante. Si pensa al colpo in attacco? Per il post Giroud si guarda in Premier League

Bargiggia: "Conte al Napoli De Laurentiis si sta pentendo: ecco il vero nome in pole" - Calciomercato Napoli - Paolo Bargiggia ai microfoni di Tv Play ha dato gli ultimi aggiornamenti per quanto riguarda il prossimo allenatore del Napoli. ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24: "Secon ...msn

Milan, ecco Cardinale: contatti col sindaco Sala e per il dopo Pioli - Gerry Cardinale è a Milano. Il proprietario del Milan stasera sarà a San Siro per assistere al derby contro l`Inter, ma la sua giornata è ricca di altri impegni..calciomercato

Milan Inter, Pioli stravolge tutto per il derby: cambio ruolo per Leao - ecco le ultime Stasera andrà in scena uno dei derby di Milano più importanti degli ultimi anni. Infatti, come si prospettava da tempo, l’Inter ha la possibilità battendo il Milan di conquistare il ...calcionews24