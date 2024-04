(Adnkronos) – "Il Milan? Quest'anno ha fatto troppi 'up and down', non ha mai avuto il momento dove ha creduto che si poteva vincere. Ci voleva una stabilità nella performance che il Milan non ha avuto. Fa bene alcune partite e poi cala, è un peccato. Vedremo se il Milan avrà soldi a sufficienza per […] L'articolo Milan, Desailly: “Servono due giocatori per crescere” – Video proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di ... (webmagazine24)

Pubblicato il 22 Aprile, 2024 (Adnkronos) – "Il Milan? Quest'anno ha fatto troppi 'up and down', non ha mai avuto il momento dove ha creduto che si poteva vincere. Ci voleva una stabilità nella performance che il Milan non ha avuto. Fa bene alcune partite e poi cala, è un peccato. Vedremo se il Milan avrà soldi a sufficienza per comprare quei due giocatori che ti possono dare qualcosa in più. E poi c'è la filosofia anche da rispettare". Lo ha ... (dayitalianews)

