Milan - Desailly | Servono due giocatori per crescere – Video

(Di lunedì 22 aprile 2024) (Adnkronos) – "Il? Quest'anno ha fatto troppi 'up and down', non ha mai avuto il momento dove ha creduto che si poteva vincere. Ci voleva una stabilità nella performance che ilnon ha avuto. Fa bene alcune partite e poi cala, è un peccato. Vedremo se ilavrà soldi a sufficienza per L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado” MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026 Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologhe Tomasi: “Tunnel utile a ricostruire ...

Madrid, 22 apr. (Adnkronos) - "Milan? Quest'anno ha fatto Troppi 'up and down', non ha mai avuto il momento dove ha creduto che si poteva vincere. Ci voleva una stabilità nella performance che il ...

(Adnkronos) – "Il Milan ? Quest'anno ha fatto troppi 'up and down', non ha mai avuto il momento dove ha creduto che si poteva vincere. Ci voleva una stabilità nella performance che il Milan non ha ...

Pubblicato il 22 Aprile, 2024 (Adnkronos) – "Il Milan ? Quest'anno ha fatto troppi 'up and down', non ha mai avuto il momento dove ha creduto che si poteva vincere. Ci voleva una stabilità nella ...

“Kadyrov in condizioni gravissime”, le news dalla Russia - (Adnkronos) – Ramzan Kadyrov è in gravissime condizioni di salute. Da cinque anni il leader ceceno soffre di necrosi pancreatica acuta, rende noto Novaya Gazeta Europe citando fonti dell'ospedale cent ...sardegnareporter

Calcio: Desailly, 'Mbappè al Real Incredibile come fa suo business, sarei andato in Arabia per 400 mln' - Madrid, 22 apr. (Adnkronos) - "Mbappé al Real Madrid È bello quello che fa, perché tiene il suo business, è incredibile. L'ha fatto due anni fa, non si sapeva dove sarebbe andato. Dicevano che aveva ...lanuovasardegna

Milan, Desailly: “Servono due giocatori per crescere” – Video - (Adnkronos) – "Il Milan Quest'anno ha fatto troppi 'up and down', non ha mai avuto il momento dove ha creduto che si poteva vincere. Ci voleva una stabilità nella performance che il Milan non ha avut ...sardegnareporter