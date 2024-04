Milan - Desailly | Servono due giocatori per crescere – Video

(Di lunedì 22 aprile 2024) Pubblicato il 22 Aprile, 2024 (Adnkronos) – "Il? Quest'anno ha fatto troppi 'up and down', non ha mai avuto il momento dove ha creduto che si poteva vincere. Ci voleva una stabilità nella performance che ilnon ha avuto. Fa bene alcune partite e poi cala, è un peccato. Vedremo se ilavrà soldi a sufficienza per comprare quei dueche ti possono dare qualcosa in più. E poi c'è la filosofia anche da rispettare". Lo ha detto l'ex centrocampista francese delMarcel, in una intervista all'Adnkronos, da Madrid dove è presente per i Laureus Awards. "Spero che ilavrà questa lucidità e la fortuna di trovare quei dueche possono fare la differenza. Se Pioli resterà? Penso di sì. Si stanno costruendo le ...

