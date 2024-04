Milan definito l’identikit del nuovo allenatore

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 22 aprile 2024) A poche ore dal derby in programma stasera per il, sarà tempo di salutare e ringraziare il tecnico Stefano Pioli. L’emiliano è al timone rossonero da quasi un lustro e rimane ben impresso nella storia del club con lo Scudetto del 2022, ma dopo l’eliminazione ai quarti di finale di Europa League contro la Roma, che ne ha sancito la fine anticipata del 2023/24 almeno a livello di obiettivi.ci sarà il cambio tecnico. C’E’– Il profilo che ilgradirebbe, più o meno, è il seguente: unche abbia dimestichezza coi giocatori giovani, che proponga un calcio offensivo ma che abbia anche un minimo di appeal. Si parla pur sempre del. di una delle squadre più gloriose al mondo. Bene, che vengano nomi esteri, come quelli che sono stati sondati ...