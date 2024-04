Milan - caduta di stile dopo il derby | musica a volume altissimo per coprire la festa dell’Inter

Il team Lidl-Trek ha aggiornato appassionati e addetti ai lavori sulle condizioni di salute di Jonathan Milan, rimasto coinvolto in una brutta caduta durante la Parigi-Roubaix. “Si sospetta una lieve commozione cerebrale, ha dolori a testa, collo e anca oltre a delle abrasioni cutanee – si legge sul profilo X della squadra di cui lo sprinter azzurro fa parte – Guarisci in fretta Johnny!” Il post del team Lidl-Trek su X Update on ... (sportface)

In 20 sono finiti a terra alla Parigi-Roubaix dopo appena 40 minuti dalla partenza della Ville rodale di Campiegne. Al chilometro 37, quando ancora non si era arrivati al ben più temuto pavé, in un tratto dove la strada è ancora larga sono finiti a terra tra gli altri anche i due campioni olimpici azzurri Elia Viviani e Jonathan Milan. Viviani, oro nella corsa a punti a Rio 2016, è stato portato in ospedale in ambulanza per controlli. Il ... (open.online)

Tremenda caduta alla Parigi-Roubaix, con Elia Viviani costretto al trasporto immediato in ospedale. Ritiro anche per Milan che ha litigato con uno fotografo.Continua a leggere (fanpage)

La madre di tutte le classiche, la Parigi-Roubaix è cominciata con una caduta che ha coinvolto diversi atleti in gara. Dopo circa un'ora e mezza di corsa, venti ciclisti sono entrati in... (ilmessaggero)

Ha preso il via da poco l’edizione 2024 della Parigi-Roubaix e le notizie che arrivano non sono positive rispetto a un tema ricorrente nel ciclismo, le cadute. Preso atto di alcune rinunce eccellenti a causa di incidenti a precedere l’Inferno del Nord, pensando alla defezione del campione belga Wout Van Aert, dopo appena 37 km c’è stato un crash che ha coinvolto 20 corridori. A impattare l’asfalto sono stati tra gli altri Elia Viviani, Alberto ... (oasport)