Mi ha spaccato di nuovo una costola

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 22 aprile 2024) Roberto Bolle è stato tra i protagonisti della puntata di Che tempo che fa del 21 aprile. Ospite di Fabio Fazio l’étoile ha fatto parlare di sé non solo per la arte, ma per un esilarante siparietto con Luciana Littizzetto. Un momento comico e diverte, condiviso anche via social sul profilo Instagram del programma e diventato subito virale. Roberto Bolle superospite alla finale di Sanremo 2024: «Porto la danza su palcoscenico importante» X ...