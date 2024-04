Mezzogiorno - Romano Noi Moderati | Deve essere motore e non zavorra in Europa

(Di lunedì 22 aprile 2024) Palermo, 22 apr. (Adnkronos) - "Proprio perché non c'è e nonesserci contrapposizione tra il Nord e il Sud del Paese, quando abbiamo approvato la Zes unica solo per ilnon ci sono state proteste da parlamentari o esponenti del nord perché anche loro sono convinti che oggi ilnecessita di una spinta maggiore affinché possa, insieme al resto del Paese,inanziché. Noi andiamo in questa direzione per fare in modo, anche attraverso la semplificazione, di accorciare la distanza tra gli utenti, le amministrazioni e lo Stato. Con la Zes unica, questo processo, anche attraverso l'accentramento dei poteri per accorciare la filiera, è in corso". Così il coordinatore di NoiSaverio ...

Così il coordinatore di Noi Moderati a margine del convegno 'Zes unica, una grande opportunità per il Mezzogiorno ?', organizzato a Palermo dalla Fondazione Magna Grecia'. "Proprio perché non c'è e ...

Palermo, 22 apr. (Adnkronos) - "Proprio perché non c'è e non deve esserci contrapposizione tra il Nord e il Sud del Paese, quando abbiamo approvato la Zes unica solo per il Mezzogiorno non ci sono ...

Esplosioni nella notte alla base militare di Kalsu in Iraq - Palermo, 22 apr. (Adnkronos) - "Proprio perché non c'è e non deve esserci contrapposizione tra il Nord e il Sud del Paese, quando abbiamo approvato la Zes unica solo per il Mezzogiorno non ci sono sta ...affaritaliani

Caso Scurati, la soluzione del capogruppo FdI: “Bortone sospetta la censura Può dimettersi” - Serena Bortone sospetta la censura “ Esistono le dimissioni “. A dirlo in un’intervista al Corriere è il capogruppo di FdI alla Camera Tommaso Foti, commentando il caso sollevato dalla conduttrice pe ...ilfattoquotidiano

Earth day – Plastica, imballaggi e qualità dell’aria: le sfide globali per il clima (che l’Italia guarda con sospetto o osteggia) - Iniziano in Canada le negoziazioni delle Nazioni Unite per un Trattato globale sull’inquinamento da plastica. La posizione dell’Italia non è tra quelle più ambiziose ...ilfattoquotidiano