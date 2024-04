Mezzogiorno - Lo Bosco Rfi | Zes unica valorizza ruolo Sicilia

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di lunedì 22 aprile 2024) (Adnkronos) – “La Zesildella, che è piattaforma strategica nel Mediterraneo. Si tratta di armonizzare le reti infrastrutturali e finalmente, come diceva già il Libro bianco 2001 dell’Unione europea, realizzare per il trasporto delle merci una intermodalità virtuosa. Bisogna puntare far crescere le ferrovie e le vie del mare creando