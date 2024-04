mettere i vermi sul ghiaccio impedisce loro di dimenticare

(Di lunedì 22 aprile 2024) Memoria dei: l’insolito collegamento Uno studio ha evidenziato che i nematodi, noti per una memoria breve, mantengono le informazioni se posti sul. L’inesorabile oblio dura fin quando non ritornano a temperature normali. Memoria deiCaenorhabditis elegans conservano i ricordi se raffreddati rapidamente. Il processo diventa meno efficiente se isi acclimatano gradualmente al freddo. L’uso del litio, inoltre, prolunga lamemoria. La ricerca alza interrogativi sulle modalità di creazione e cancellazione dei ricordi. Uno sguardo sul comportamento della memoria deiin differenti condizioni ambientali. Approfondimento sulla ricerca L’opera condotta da L'articolo proviene da News Nosh.

Far tornare le api in città: ... prosegue l'imprenditore, " le aziende coinvolte possono prendere decisioni strategiche e mettere ... il rimaneggiamento, cioè, del suolo da parte degli organismi viventi come i vermi, che consente a ...

10 curiosità 'storiche' che non sapevi su Focus Junior!: ...le foto di vermi e serpenti a occhi chiusi! 2 - MUMMIE E SUPEREROI A un certo punto in redazione ha iniziato a girare uno scatolone pieno di bende da ospedale , che nessuno sapeva dove mettere e ...