(Di lunedì 22 aprile 2024) Il 25cade di giovedì, per cui i fortunati che ne hanno la possibilità possono organizzare un bel, ma come sono leper chi rimane a Bollate, a Garbagnate, a Paderno o a Saronno? Sono tutt’altro che favorevoli. Stando a Il.it, solo giovedì 25non è prevista pioggia: ci sarà ...

Pubblicato il 22 aprile , 2024 E’ pieno inverno . Proprio così: in primavera, quando già si sono pregustate temperature estive, di nuovo inverno . E l’atteso ponte del 25 aprile sarà guastato dalla ...

Settimana all'insegna del maltempo, temperature 10 gradi sotto la media del periodo - Attese nevicate sia sulle Alpi che lungo l'Appennino, a tratti anche sotto i 1000 metri e localmente fino a 400-500 metri al Nord. Settimana di ...agoramagazine

Meteo ponte del 25 Aprile: previsioni poco piacevoli nella zona - Il 25 Aprile cade di giovedì, per cui i fortunati che ne hanno la possibilità possono organizzare un bel ponte, ma come sono le previsioni Meteo per chi ...ilnotiziario

Aggiornamento Meteo - ponte della Liberazione tra sole e locali temporali. Clima via via più mite - Ancora un po' instabile tra 25 e 26 poi più sole ma con rischio di locali forti temporali.3bmeteo